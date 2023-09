El oscuro pasado de Raimundo sorprende a su hijo Sebastián

La vida de Raimundo Ulloa en Puente Viejo sigue su curso y, a pesar de las diferencias iniciales con su hijo Sebastián, su relación se ha consolidado y ambos pasan por su mejor momento. Pero un hecho puede cambiarlo todo.

Sebastián no entiende a qué vienen tantas faltas de respeto hacia su padre por parte de un antiguo vecino del pueblo. Este hombre asegura no sólo que Raimundo era un borracho sin amigos, sino que cometió un acto por el que debería avergonzarse toda la vida. Sebastián no le cree, pero según este hombre Emilia no es la hija de Raimundo, sino su sobrina.