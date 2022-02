Özgur se ve obligado a decirle a Levent cómo puede recuperar a Cansu

Levent ha vuelto a actuar de manera muy torpe. El médico ha coincidido en el restaurante con unas pacientes y se ha puesto a charlar con ellas. En ese momento, Cansu ha aparecido muy afectada porque piensa que su novio está preocupado por su relación y ha descubierto que Levent está sentado en una mesa, rodeado e mujeres y riendo sin parar.

Levent sabe que la cosa se ha puesto complicada, pero cree que no ha hecho nada malo y no entiende el enfado de Cansu. Özgur debe intervenir para aconsejarle cómo debe actuar si no quiere perder definitivamente a Cansu. Levent es mejor que haga caso a todo un experto como Özgur.