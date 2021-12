La madre de Özgur: "Ezgi no es la chica adecuada para ti. Está muy loca"

Özgur y Ezgi han quedado en que le dirán a sus padres que lo suyo no ha funcionado. Creen que es lo mejor. Özgur le pide a Ezgi algo de tiempo para decírselo a su madre en persona.

Curiosamente Özgur recibe la llamada de su madre y no sale de su asombro al escuchar lo que le propone. Annem, que al principio estaba tan entusiasmada con Ezgi, ha cambiado radicalmente de opinión y piensa que Ezgi es una mujer desequilibrada que no le beneficia en nada a su hijo Özgur. Él no sale de su asombro al escuchar las palabras de su madre.

Özgur decide que es momento de decirle a su madre lo que realmente piensa de Ezgi y lo que va a hacer a partir de ahora con su vida. No te pierdas la respuesta de Özgur en este vídeo.