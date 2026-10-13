Reyhan firma los papeles del divorcio y revela a Emir que su padre tiene cáncer y se está muriendo

A la mansión de Hikmet llega la tía Fatma, con la que supuestamente Reyhan ha pasado la noche. Sin embargo, ella misma deja al descubierto ante Emir y su madre que su cuartada no es cierta. Su marido está muy enfadado con ella. El hijo de Cavidan se da cuenta de que su mujer le ha mentido y, si ya quería el divorcio, la visita de esta mujer a la mansión ha empeorado aún más las cosas entre ellos.

Reyhan está atada de pies y manos porque no puede contarle a su esposo que ha pasado toda la noche cuidando de su padre, que está hospitalizado. Su suegra está disfrutando con toda esta situación. Lo que quiere es que su primogénito se separe de Reyhan para que pueda casarse con Cemre.

Emir descubre que no solo le ha mentido Reyhan, sino también Melike, una de las empleadas del hogar de la familia. Quiere hablar con ella urgentemente, pero en ese momento no está en casa.

Reyhan se refugia en la cocina y Emir va tras ella. Quiere saber dónde estuvo si no pasó la noche con su tía Fatma. Ella desea contarle que Hikmet está muy enfermo, pero recuerda las palabras de su tío. Le rogó que no contara la verdad a sus hijos ni a su mujer. Consigue esquivar las preguntas de Emir con la excusa de que tiene que despedirse de su tía Fatma.

El hermano de Suna vuelve a la carga. Quiere respuestas, pero ella le dice que no puede contarle la verdad. Él ya no soporta más su silencio y le pide el divorcio.

Cavidan visita a Cemre en su casa y la joven le muestra unos documentos que la dejan helada. Emir ha transferido el 10% de sus acciones a Reyhan y, en caso de divorcio, su mujer no las perderá. "No lo puedo permitir. Tengo que detener a Emir", le dice muy seria. Parece que Cemre está disfrutando con esta situación. ¿Por qué razón?

Mientras tanto, Emir llega a la oficina y le pide a Zafer que le entregue la demanda de divorcio. Después, le entrega los papeles a su mujer para que los firme. "Te he dado muchas oportunidades y he sido muy tolerante, pero ya se acabó", le dice a su esposa.

Al final, Reyhan termina firmando los documentos, pero no se queda callada y le cuenta cómo se ha sentido durante su matrimonio. Le confiesa que solo se casó con él por el cariño que siente por alguien muy especial en su vida. "Jamás me hubiera casado contigo si no fuera por él", le asegura.

Finalmente, acaba revelándole el secreto que tanto tiempo ha guardado. "Tu padre tiene cáncer y se está muriendo", le confiesa entre lágrimas.