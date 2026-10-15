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Reyhan descubre la decisión más dolorosa de Hikmet: ha regresado a casa para morir

La joven intenta convencer a su tío de que retome el tratamiento contra el cáncer. ¿Conseguirá que cambie de opinión?

Reyhan descubre la decisión más dolorosa de Hikmet: ha regresado a casa para morir

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La preocupación se apodera de la mansión de los Tarhun en El compromiso. Reyhan sorprende a Melike llorando en la cocina y, aunque la asistenta intenta disimular sus lágrimas asegurando que está cortando cebolla, la joven comprende que algo grave sucede. Finalmente, Melike le confiesa la verdad: Hikmet ha decidido abandonar el tratamiento contra el cáncer y regresar a casa para pasar allí sus últimos días.

Melike está muy preocupada por la salud de Hikmet

Conmocionada por la noticia, Reyhan decide hablar con su tío para hacerle cambiar de opinión. Hikmet insiste en que se encuentra bien, pero su sobrina no está dispuesta a rendirse. La joven le reprocha su actitud y le recuerda que, si alguien de su familia estuviera en su situación, él también querría que agotara todas las posibilidades de recuperación. "Aunque la posibilidad fuera pequeña, querrías que lo intentara", le asegura, suplicándole que no pierda la esperanza.

Las palabras de Reyhan emocionan a Hikmet, que encuentra en su sobrina uno de sus mayores motivos de felicidad. El patriarca está convencido de que su matrimonio con Emir marcha bien e incluso cree haber percibido un cambio positivo en su hijo. "Tiene un brillo diferente en su mirada. Le has hecho mucho bien", le confiesa.

El consuelo de Hikmet

Sin embargo, Hikmet desconoce la dolorosa realidad que esconde ese matrimonio. Emir continúa desconfiando de Reyhan y amenaza constantemente con divorciarse de ella. Mientras el patriarca lucha contra una grave enfermedad, su sobrina intenta protegerlo de una verdad que podría causarle todavía más sufrimiento.

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