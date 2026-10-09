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Reyhan, cada vez más angustiada por la enfermedad de Hikmet: ¿acabará contándole la verdad a Emir?
La salud de Hikmet empeora por momentos y Reyhan está cada vez más preocupada. Aunque su tío le ha pedido que no revele a nadie que está gravemente enfermo, Emir está a punto de descubrir que su padre se encuentra ingresado en el hospital. ¿Conseguirá la joven mantenerlo en secreto?
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La salud de Hikmet es cada vez más delicada, hasta tal punto que termina ingresado en el hospital. Reyhan es la única que conoce su enfermedad y no se separa de él porque lo quiere como a un padre.
Aunque en su día le prometió que no contaría a su familia que se está muriendo, quiere llamar a Emir para decirle que su padre no se encuentra bien. Sin embargo, justo cuando está a punto de telefonearlo, su tío le pide que no lo haga y que siga guardando su secreto.
Al final, la joven obedece y decide ocultárselo a su marido, aunque considera que, al menos, Emir y Suna deberían saber que su padre se está muriendo.
Reyhan regresa a la mansión muy triste por lo sucedido. Emir le pregunta qué le pasa y ella, para salir del paso, justifica su estado de ánimo diciéndole que está cansada del viaje. ¿Terminará confesándole la verdad?
A la mañana siguiente, Reyhan acude al hospital para acompañar a Hikmet. Poco después, aparece Emir, al que Suna ha contado que su mujer se encuentra allí. El joven cree que su esposa no se encuentra bien y ella le sigue la corriente para evitar que descubra que su padre está ingresado en una de las habitaciones.
Tras someterse a un chequeo médico, el doctor le explica a Reyhan que su sistema inmunológico está debilitado y que debe tomar unas pastillas para recuperarse.
Al regresar a casa, la joven se refugia en su habitación y se desahoga con su periquita, a la que le cuenta que su tío se niega a que revele su enfermedad. "Ya no sé cómo seguir guardando el secreto", confiesa angustiada.
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