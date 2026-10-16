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Masal consigue lo que parecía imposible: ¡acercar de nuevo a Emir y Reyhan!

Masal se convierte, sin saberlo, en la mejor aliada del matrimonio y logra que ambos dejan atrás sus diferencias y vuelvan a compartir momentos de complicidad.

Masal consigue lo que parecía imposible: ¡acercar de nuevo a Emir y Reyhan!

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Nova
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Kemal se encuentra indispuesto y Masal pasa unos días en la mansión de los Tarhun. Lo que nadie imagina es que la llegada de la pequeña supondrá un punto de inflexión en la relación de Emir y Reyhan, que poco a poco comienzan a limar asperezas.

Todo empieza cuando Masal insiste en que sus primos la acompañen durante la siesta. Aunque Emir tiene que ir a trabajar, finalmente decide quedarse con ellas. La pequeña aprovecha el momento para hacerle una pregunta inesperada: "¿quieres a Reyhan?". Incómodo y sin saber qué responder, el joven intenta salir del paso pidiéndole que se duerma.

La pregunta comprometida de Masal a Emir: "¿Quieres a Reyhan?

Mientras observa la ternura con la que Reyhan trata a su sobrina, Emir no puede apartar los ojos de su mujer. Una vez más, se arrepiente de haber desconfiado de ella y de haberle pedido el divorcio. Cuando Masal se queda dormida, le confiesa a Reyhan lo sorprendido que está por el cariño que la niña le ha tomado, ya que nunca la había visto conectar tanto con nadie.

Emir se enternece al ver la dulzura de Reyhan con Masal

Más tarde, los tres disfrutan de un agradable paseo junto al mar. Mientras Masal se divierte dando de comer a las gaviotas, Emir y Reyhan comparten sonrisas y miradas cómplices. Después de tanto tiempo, vuelven a parecer un matrimonio feliz. ¿Será Masal quien consiga unirlos definitivamente?

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