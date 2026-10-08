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Filiz planea secuestrar a Masal: ¿conseguirá Leyla impedirlo?

Filiz está compinchada con el padre de Leyla y planea secuestrar a Masal. La pequeña juega tranquilamente en el parque, ajena al peligro que corre. ¿Leyla descubrirá sus verdaderas intenciones?

Filiz planea secuestrar a Masal: ¿conseguirá Leyla impedirlo?

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La nueva cuidadora de Masal no es quien aparenta ser. Está compinchada con el padre de Leyla y sus intenciones no son nada buenas. Planea secuestrar a la pequeña. ¿Conseguirá llevar a cabo su plan sin que Kemal sospeche nada?

Filiz y el padre de Leyla, compinchados para secuestrar a Masal

El hermano de Hikmet visita a Leyla y se entera de que la joven se va a ir unos días de vacaciones. Está allí porque quiere entregarle un sobre con el dinero que le quedaba por cobrar. "Quiero mucho a Masal y el dinero no es lo más importante", le asegura Leyla, aunque finalmente acaba aceptándolo. Kemal está muy agradecido con ella porque consiguió que su hija volviera a hablar tras ser abandonada por su madre. Por eso, la invita a visitar su casa siempre que quiera ver a la pequeña.

Kemal no quiere perder relación con Leyla

Masal echa mucho de menos a Leyla y decide llamarla por teléfono. La que fuera su niñera le promete que irá a verla pronto, pero le pide que, mientras tanto, obedezca a Filiz. Incluso la anima a salir al parque con ella. Lo que ninguna de las dos imagina es que la nueva cuidadora tiene un plan muy peligroso: secuestrar a Masal. Para conseguirlo, necesita encontrar una excusa para sacar a la niña de casa. "Te quiero mucho", le dice la pequeña a Leyla antes de despedirse.

Masal echa de menos a Leyla

Leyla se acerca al parque para comprobar que Masal está bien. La niña se encuentra jugando en los columpios, ajena al peligro que corre, mientras Filiz espera la llegada del padre de Leyla para llevar a cabo su malvado plan.

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