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Emir pide el divorcio a Reyhan por pasar la noche fuera sin saber que ha estado cuidando de su padre Hikmet en el hospital

Reyhan pasa la noche en el hospital acompañando a Hikmet, pero no puede contarle la verdad a Emir. Su marido, convencido de que le está ocultando algo, pierde los nervios y acaba pidiéndole el divorcio.

Emir pide el divorcio a Reyhan por pasar la noche fuera sin saber que ha estado cuidando de su padre Hikmet en el hospital

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Emir le ha preparado una sorpresa a Reyhan con la ayuda de su amigo Zafer, pero la joven pasa la noche en el hospital junto a su tío y no regresa a la mansión hasta el día siguiente.

Reyhan no se separa de su tío Hikmet que sigue hospitalizado

Cuando llega a casa, Emir la está esperando en la habitación y le pide explicaciones por haber pasado la noche fuera. Quiere saber dónde ha estado, pero la joven no puede contarle la verdad. Su tío le ha prohibido que revele a su familia que está gravemente enfermo. "No puedo romper mi promesa", se dice a sí misma mientras su esposo no deja de preguntarle dónde ha estado.

Emir sorprende a Reyhan llegando a la mansión tras la noche fuera

Melike, que escucha los gritos de Emir y sabe que Hikmet quiere ocultar a su mujer y a sus hijos su delicado estado de salud, intercede por Reyhan. Le asegura a Emir que su esposa ha pasado la noche en casa de una pariente de la tía Mocader. "No te mereces que nadie dude de ti", le dice después la empleada del hogar a la joven.

Melike echa una mano a Reyhan para no quedar mal ante Emir

Sin embargo, el hijo de Cavidan no entiende por qué su mujer no se lo ha contado cuando él se lo ha preguntado y sospecha que Melike le está mintiendo.

El hermano de Suna estalla al ver que su esposa sigue guardando silencio. Furioso, le dice que quiere el divorcio y le exige que, mientras sigan casados, se comporte como Dios manda.

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