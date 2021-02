Martin tendrá que explicar esta embarazosa situación

Más información Martin atiende de urgencia a una mujer que sufre un shock anafiláctico

Martin intenta ayudar a Alexander. Su amigo le tiene que confesar un profundo secreto a su ex mujer y no sabe cómo hacerlo. Martin y Alexander simulan la escena de cómo lo van a explicar, el problema es que aparece la señora Hofster, la farmacéutica a la que Martin intenta ligarse y les ve en una situación un tanto embarazosa que le hace sospechar lo que no es. Martin se ha metido en un lío.