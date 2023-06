Tanju ofrece a Nazli el puesto de jefe de residentes

Tanju convoca a Alí y a Nazli a su despacho. Está muy satisfecho con el trabajo desempeñado por la doctora y le ofrece el puesto de jefe de residentes. Sin embargo, le pone una condición: no volver a enfrentarse a su adjunto Ferman durante una operación y no cuestionar la decisión de éste sobre Alí. Nazli promete no cometer el mismo error de nuevo.

Alí, aunque está triste por no haber elegido, se alegra por su exnovia y no duda en felicitarla.