Nazli tiene una noticia muy importante que darle a Alí

Desde que se ha ido del hospital Ferman, el día a día de Alí allí no es como antes. Reina el caos y le echa mucho de menos.

Nazli teme que Vefa quiera irse a trabajar con él y no se confunde. Alí no puede trabajar sin Ferman. Pero, no sabe que Nazli tiene una noticia que comunicarle muy importante y que cambiará la vida de los dos. ¿Qué será?