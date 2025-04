Nazli se declara a Ferman mientras lucha por su vida, pero al despertar, él la rechaza

El hospital entra en cuarentena debido a un virus muy agresivo que está atacando a la población con gran virulencia. Ferman acaba contagiándose, y todos temen por su vida. Permanece inconsciente, y Nazli, dejándose llevar por sus sentimientos, le confiesa lo que siente por él. Entre lágrimas y tomándole la mano con ternura, le suplica que no se rinda y que luche por sobrevivir.

Finalmente, consiguen controlar el brote, y el hospital vuelve a abrir sus puertas. Sin embargo, Nazli está muy preocupada: Ferman no ha muerto y eso significa que, posiblemente, haya escuchado su confesión. Angustiada, se desahoga con su mejor amiga, Açelya. "Le dije que lo quería y que no sería capaz de vivir sin él. No puedo mirarlo a la cara", le dice, asustada.

Ferman se recupera en planta, y Nazli decide visitarlo. Aprovechando que están a solas, él le confiesa que escuchó su declaración de amor, pero le revela que no puede corresponderle y que lo mejor es que ella pase página.