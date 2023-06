Los momentos más entrañables entre Alí Vefa y Enric Adil en 'Doctor Alí'

Alí Vefa no lo ha tenido nada fácil para llegar donde está actualmente. Ha conseguido, con mucho esfuerzo, convertirse en doctor en el hospital Berhayat. El apoyo incondicional de la que fuera su novia Nazli y, especialmente, la confianza depositada en él por parte del jefe de cirugía del Hospital Berhayat, Enric Adil, han sido fundamentales para que Vefa haya logrado el éxito.

Alí, que procede de una familia humilde, se alejó de sus padres cuando era pequeño tras fallecer su hermano en una mina que se derrumbó mientras estaban jugando. Desde entonces, Vefa nunca ha tenido el cariño de una madre y de un padre, hasta que conoce a Adil y éste se convierte en su tutor. La relación entre ambos siempre ha sido muy especial. Enric le ha tratado como a un hijo y ha velado por él.

Para Alí, Adil es un pilar muy importante en su vida y, cuando descubre que éste tiene un tumor cerebral, su mundo se desmorona por completo y, más cuando descubre, después de ser operado, que padece una parálisis en la parte derecha de su cuerpo y es irreversible.

Enric no encaja bien los resultados médicos y rompe a llorar diciéndole a Alí: "Yo soy tu padre, y ahora no voy a poder cuidarte". En realidad, a Adil, pese a su situación actual, lo único que le preocupa es el bienestar de Vefa.

El jefe de cirugía va recuperándose poco a poco de sus lesiones tras la operación, pero siente que Alí se está distanciando de él cada vez más.

Para que el joven médico no se aleje de él, Enric finge que es su amigo y le cuenta sus planes a corto plazo. Le asegura que le encantaría realizar algún deporte de riesgo como el parapente. Adil ya no sabe qué hacer para no perder el amor de Alí y su truco parece funcionar.

Para Alí, Adil sigue siendo su confidente y le busca para hablar de su amiga Ezo. Ambos se sientan y, en un momento dado de la conversación cuando Enric se incorpora, comienza a andar sin la ayuda de sus muletas. Alí no da crédito a lo que está viendo y se emociona al ver la sorprendente recuperación del que ha ejercido como su padre desde hace años.

La relación de Adil y Alí no puede ir mejor hasta que un terrible suceso ocurre en el hospital y acaba empañando la felicidad de Vefa. El hijo de un hombre ingresado en el hospital, que pertenece a una banda criminal, pierde los nervios y, en un arrebato de ira, decide ir a por Alí.

En ese momento, el joven médico está hablando con Adil en el pasillo del hospital y el criminal se acerca con una pistola en la mano para acabar con su vida. Enric, al ver las intenciones del delincuente, se pone en medio para proteger a Alí. Adil termina falleciendo en el quirófano. Vefa se derrumban tras lo ocurrido.

Tras la muerte del jefe de cirugía del Hospital Berhayat, Alí no quiere seguir viviendo e intenta quitarse la vida en el quirófano donde se encuentra el cuerpo sin vida de Enric.

En ese momento, Vefa ve el alma de Adil y rompe a llorar. Adil le suplica que no pierda el tiempo lamentando su pérdida y que sea feliz.

Además, le pide que se despida de él con todo su amor y extiende sus brazos para recibir el ansiado abrazo con el que siempre soñó, pero, que por el autismo de Alí, nunca pudieron darse.