Ferman aleja a Alí de la cirugía, pero su talento lo devuelve al quirófano

Ferman toma una decisión complicada: envía a Alí al departamento de patología, alejándolo de su verdadera pasión: la cirugía. Sin embargo, se ve forzado a recurrir a él cuando está operando a un hombre con un tumor de 50 kilos en la zona abdominal. Gracias a Vefa, Ferman y Tanju logran extraer el tumor por completo sin que el paciente se desangre. Una vez más, el protegido de Adil consigue salvar la vida de un enfermo, pero Ferman se mantiene firme en su decisión sobre el futuro de Alí y le pide que abandone el quirófano y regrese a patología.

El gesto de Ferman cae como un jarro de agua fría para el joven médico autista. Alí había interpretado el hecho de ser llamado a quirófano como una oportunidad para volver a cirugía, pero nada más lejos de la realidad. Adil intenta animarlo para que no se derrumbe, pero no lo consigue.

Mientras tanto, Vefa ya no sabe qué hacer para impresionar al novio de Beliz y volver a formar parte del equipo de residentes de cirugía. Sin embargo, sin proponérselo, consigue despertar el interés de Ferman con un caso que ha generado gran polémica en el hospital.

Una amiga de Beliz acude a la clínica con su bebé, que sufre una hemorragia. Todos sospechan que la madre esconde algo y no tarda en extenderse la idea de que ha maltratado al niño. La propia Beliz se ve obligada a denunciarla ante la policía. Sin embargo, Alí es el único que descubre la verdad: la hemorragia se produjo por el uso de fórceps durante el parto. Además, Vefa se da cuenta de que lo que la madre oculta no es un maltrato a su hijo, sino lo enamorada que sigue estando de su exmarido, de quien se separó tras sufrir vejaciones y varias infidelidades.

Ferman se sorprende al ver que Alí ha logrado empatizar con la madre y descubrir sus sentimientos ocultos hacia su exesposo. Gracias a su sensibilidad y visión clínica, ha conseguido que la amiga de Beliz no acabe en prisión. Este gesto conmueve a Ferman, que finalmente decide permitir que Alí regrese al departamento de cirugía. "Eres brillante en el quirófano", le reconoce. "Me regaña, me asusta, a veces me hace daño… pero lo idolatro", le confiesa el protegido de Erinç a su superior.