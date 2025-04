Ezo llega a la vida de Alí para revolucionarla

Alí se muda a una nueva casa, lejos de Nazli, pero Ezo, su vecina del piso de arriba, a quien le salvó la vida, no le permite vivir en paz. La joven diseñadora de moda es inestable y cambia de humor con frecuencia: o está eufórica o completamente decaída.

Una noche, al regresar a casa, Alí se encuentra con una desagradable sorpresa: su vecina se ha colado en su casa y le ha preparado la cena. Además, ha decorado el salón con flores y ha colocado cojines de colores en el sofá, algo que disgusta enormemente a Vefa. No está acostumbrado a que nadie se entrometa en sus asuntos y le pide a la joven que se marche. "No me gustan los cambios, y menos las sorpresas, vete", le dice Alí muy disgustado. "Solo quería darte las gracias por salvarme la vida", le responde Ezo.

La diseñadora regresa a su casa, y a la mañana siguiente, Alí intenta evitar encontrarse con ella a toda costa, pero coinciden en la calle. Ezo admite que no estuvo bien haberse colado en su casa y decide volver a presentarse para empezar su relación de amistad con buen pie. Vefa, incómodo, se aleja sin decir una palabra. No soporta que invadan su intimidad ni que se entrometan en su vida personal. ¿Acabarán haciéndose buenos amigos o, por el contrario, terminarán como el perro y el gato?