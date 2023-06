Ezo confiesa sus verdaderos sentimientos a Alí delante de Nazli

Nazli quiere hacerse amiga de Ezo y la invita a cenar a casa de Alí. Durante la cena, la doctora intenta ser amable con ella y ganarse su confianza, pero la hija de Vuslat no quiere a Nazli en su vida.

"Estás en todas partes, no me das espacio y no me dejas respirar", confiesa Ezo a la novia de Vefa. Además, revela a Alí, delante de su novia, que no se conforma con ser sólo amiga suya. La joven siente algo especial por él y ya no lo puede ocultar.