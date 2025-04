"No eras una carga, eras un regalo": Adil conmueve a Vefa al recordarle el amor incondicional de su hermano Ahmet

Alí se siente inseguro y cree que es una carga para todos. Adil, preocupado por él, teme que pueda sufrir una crisis, así que decide visitarlo y ver cómo se encuentra. Su intención es hacerle ver que es un joven querido por todos. "Me has roto el corazón y quiero que sepas que no es verdad que seas una carga", le asegura.

Erinç, por su parte, se ha tomado la molestia de contactar con la profesora de primaria de su hermano Ahmet, y le pone un audio a Vefa para que lo escuche. En él, la maestra le cuenta al jefe médico de Berhayat que, en una ocasión, le preguntó al pequeño si se sentía orgulloso de sí mismo, y él le respondió que solo de Alí.

Además, Adil consigue hablar con un compañero de colegio de Ahmet, quien le contó que una vez, mientras jugaban a ponerse apodos, el pequeño eligió sin pensarlo dos veces la palabra "hermano", como muestra de admiración y cariño hacia Alí. El joven residente de cirugía no puede contener las lágrimas al escuchar los dos testimonios de las personas con las que Erinç ha hablado. Recordar a su hermano, a quien adoraba, le ha traído viejos recuerdos.

Adil aprovecha la ocasión para decirle una vez más que nunca ha sido una carga para nadie, y mucho menos para su hermano, quien lo consideraba un "regalo". Vefa está profundamente agradecido con su protector y le da un abrazo a su manera.