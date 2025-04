Demir apuesta por una operación sin precedentes para salvar a su padre

El padre de Demir está hospitalizado en el Berhayat. Padece un cáncer de pulmón que se ha extendido al intestino y al estómago. Adil y Tanju se muestran pesimistas ante el caso del progenitor del joven residente. Sin embargo, Demir propone una solución extrema para salvarle la vida: extraer todos los órganos afectados para extirpar el cáncer por completo.

Aunque el jefe médico y Korman consideran que se trata de una operación muy arriesgada, finalmente acceden a la petición de Demir, ya que, de no intervenir quirúrgicamente, el paciente tendría una esperanza de vida de apenas un año.

Convencidos los médicos, ahora Demir debe persuadir a su padre, quien está abatido tanto por la enfermedad como por haber abandonado a su hijo durante años. "No puedo pedirte que me operes… ni siquiera me he dignado a llamarte", le confiesa entre lágrimas.

Demir, sin rencores, decide luchar por salvar a su padre y darle una nueva oportunidad de ejercer como tal. Finalmente, el paciente acepta someterse a la intervención, que resulta ser un éxito, a pesar de ser la primera vez que Adil y Tanju realizan una operación tan compleja.

El único inconveniente es que el padre del médico deberá llevar una bolsa de heces de por vida, algo que no parece importarle al escuchar a su hijo prometerle que estará siempre a su lado y que nunca volverán a separarse.