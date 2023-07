¿Cardiocirugía o neurocirugía? Alí lo tiene claro y así se lo hace saber a la Junta del hospital

Alí ha tomado una decisión sobre su especialidad. Ferman quiere que elija la cardiocirugía, y Muhsin, neurocirugía. Pero, al final, se decanta por la última.

Alí confiesa ante la Junta del hospital que se queda con la neurocirugía porque quiere ayudar a la gente autista como él y darles esperanza. El jefe de residentes ruega a Ferman que no se enfade con él por la decisión que ha tomado. Reconoce que para él, Ferman no sólo es su hermano sino también su mejor amigo y espera que eso no cambie.