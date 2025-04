Alí y Nazli se enfrentan a sus sentimientos: un amor marcado por el miedo y las inseguridades

Nazli y Alí sienten algo especial el uno por el otro, pero ninguno se atreve a dar el primer paso por miedo a que su relación no funcione. Ahora son grandes amigos y no quieren arriesgar ese vínculo tan especial que los une.

Adil está preocupado por Alí, que lleva varios días muy serio. Sabe que, en parte, se debe a Nazli, así que decide hablar con él y aprovechar la ocasión para animarlo a dejarse llevar por sus sentimientos. Sin embargo, Alí está desanimado y le confiesa a Erinç que su amor por Nazli es imposible. Es consciente de sus propias limitaciones y teme no poder corresponderla como ella espera. "No soy capaz de darle lo que quiere. No quiero hacerle daño. No podré abrazarla cuando esté triste", le asegura Vefa, muy triste.

Más tarde, Adil habla en privado con Nazli. El jefe médico conoce los sentimientos de la joven por su protegido y la anima a intentarlo con Alí. Ella reconoce que lo ama, pero teme no poder amarle del modo en que él lo necesita. Entonces, Erinç le cuenta que él sintió lo mismo al conocer a Alí. Acababa de perder a su hermano, y aun así, no dudó en acercarse a él y darle cariño. "Tenía miedo, no sabía si sería capaz de hacerme cargo de un niño con autismo, pero lo conseguí", le dice a Nazli, para hacerle entender que nada es imposible.