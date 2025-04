Alí se declara a Nazli con una rosa... ¿sentirá ella lo mismo por él?

Alí está enamorado de Nazli, pero no sabe cómo decírselo. Le compra una rosa para regalársela y se prepara un pequeño discurso en uno de los baños del hospital Berhayat. El joven residente de cirugía siempre ha tenido muchas dificultades para comunicarse con los demás, y confesarle a su compañera de trabajo que está loco por ella no le resultará nada fácil. Aun así, está decidido a dar el paso. "Nazli, tú me has querido como nadie me ha querido antes. ¿Puedo quererte yo también?", es el discurso que ensaya para declararle su amor.

Sin pensárselo dos veces, va en busca de Nazli y la encuentra en uno de los pasillos del hospital. La joven ha terminado su jornada laboral y se dispone a marcharse a casa. Alí le entrega la rosa y, tras unos segundos, se arma de valor y le dice, a su manera, que la quiere. "Quiero quererte… ¿puedo hacerlo?", le pregunta, visiblemente sonrojado.

Nazli no se espera esa confesión y se queda en shock. Al no recibir ninguna respuesta por parte de la doctora, Alí interpreta su silencio como un no. Sin embargo, lo que él no sabe es que Nazli también siente algo especial por él.