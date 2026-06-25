Los Yilmaz organizan una fiesta por el supuesto embarazo de Canfeza y Mahir le hace una propuesta a su esposa que la deja en shock

La familia Yilmaz prepara una fiesta sorpresa para celebrar el supuesto embarazo de Canfeza. Sin embargo, todo se debe a un enorme malentendido. El test de embarazo que Süreyya encontró en un cajón de la cómoda de la habitación de su hijo no era de la joven, sino de Efsane, la amante de Ferman. El hijo de Asaf lo había escondido allí para que nadie lo encontrara, ya que quería guardarlo de recuerdo porque está muy ilusionado con la idea de convertirse en padre.

Cuando el joven matrimonio llega a la mansión, se queda de piedra al ver a toda la familia esperándolos para felicitarlos. "Vais a ser padres y nos alegramos muchísimo", les dice la madre del comisario, visiblemente emocionada.

Canfeza no entiende lo que está ocurriendo y se sorprende al ver la reacción de Mahir, que tampoco sabe cómo salir de la situación. Lo que los Yilmaz desconocen es que el futuro padre es Ferman.

Süreyya les explica que encontró el test de embarazo en la cómoda de su habitación y que, desde entonces, toda la familia cree que están esperando un bebé.

Ferman teme que su sobrino pierda los nervios, revele la verdad y destape su secreto. La tensión es tal que acaba desmayándose. Aprovechando el revuelo, Mahir y Canfeza se retiran a su habitación, donde ella no oculta su enfado. "Haces lo que quieres y no es justo. Eres egoísta", le reprocha a su marido. Él intenta hacerle ver que ha guardado silencio para proteger a su tío.

En ese momento aparece Ferman, ya recuperado de su síncope, y les da las gracias por mantener su secreto. Les pide un poco más de paciencia y promete tomar una decisión cuando descubra si el bebé que espera Efsane es realmente suyo. "Cuando sepa si es mío o no, ya veré lo que hago y os quitaré esa carga de encima", les asegura.

Poco después, Sare y Ceylan entran en la habitación y descubren que Canfeza, en realidad, no está embarazada.

Por la noche, Canfeza vuelve a recriminarle a Mahir que no haya sido sincero con su familia. Le preocupa que su padre también llegue a creer que está esperando un hijo y teme la decepción cuando salga a la luz la verdad.

Para evitar más problemas, Mahir le propone tener un bebé de verdad, pero ella no está por la labor. Prefiere esperar unos cinco años, montar primero su propio negocio y cumplir sus objetivos profesionales.

Canfeza ya tiene muy claro cómo quiere empezar esa nueva etapa. Planea dar clases de pintura, enseñar a tejer y vender sus creaciones por internet. De hecho, ya ha abierto un perfil en redes sociales con el nombre de usuario Sherezade.

Mahir se ofrece a ayudarla económicamente, pero ella rechaza su propuesta. Quiere conseguirlo por sus propios medios. Él no puede evitar sentirse orgulloso de su determinación y, mientras están tumbados en la cama, se acerca poco a poco a ella. Canfeza sabe que Mahir se muere por abrazarla y besarla, aunque su orgullo todavía pesa más. Todo empieza con un tímido roce de pies bajo las sábanas y termina con sus labios a escasos centímetros de los de su esposa. ¿Canfeza se dejará llevar y vivirán, por fin, una noche de pasión juntos?