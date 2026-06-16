La peligrosa conspiración contra Mahir da un giro inesperado: recupera su placa de policía

Selim y el padre de Canfeza se reúnen en secreto con Raşit, también conocido como Boris. Quieren retomar sus negocios juntos y necesitan a alguien dentro de la policía que les ayude a mantenerse un paso por delante de las autoridades. Su objetivo es que Mahir siga en activo y pueda servirles, sin saberlo, para proteger sus actividades ilícitas.

A Raşit solo le preocupa una cosa: Mahir. Sabe que irá tras Kürşat y Selim hasta acabar con ellos. Al primero lo culpa de la muerte de su padre y al segundo de haberle arrebatado a Canfeza. Por eso, Selim y Kürşat quieren que vuelva a trabajar como policía, ya que consideran que así les resultará más fácil tenerlo controlado.

Tras la reunión, Raşit descubre que Mahir ha trasladado a Orhan a otro hospital sin comunicárselo y le pregunta por qué ha tomado esa decisión.

El hijo de Süreyya le explica que lo hizo para poder interrogarlo. A Raşit le preocupa que Orhan se haya ido de la lengua y le haya confesado quién es realmente Boris. Si fuera así, estaría en la cuerda floja y Mahir podría acabar descubriendo toda la verdad.

Con la intención de reincorporarse a la policía, Mahir ha interrogado a Orhan y ha grabado la conversación. Raşit le pide una copia de la grabación para que pueda volver a su puesto cuanto antes. Aunque Mahir desconfía de él, no imagina que el amigo de su padre desea verlo de nuevo en activo para vigilar de cerca todos sus movimientos.

Después de hablar con Mahir, Raşit visita a Orhan para asegurarse de que no le ha revelado nada importante. "No te delaté", le asegura Orhan.

Sin embargo, le advierte de que Mahir está decidido a descubrir quién es Boris y teme que termine averiguándolo si continúa investigando.

Finalmente, Mahir es readmitido en la policía y recupera su placa. El comisario vuelve a su trabajo sin sospechar que sus enemigos ya han puesto en marcha un peligroso plan para mantenerlo bajo control.