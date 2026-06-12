Mahir recibe el golpe más duro de su vida cuando Canfeza se niega a casarse con él

Ha llegado el día de la boda de Canfeza y Mahir, pero el comisario ha recibido un disparo de un hombre encapuchado cuando estaba con Orhan. Aun así, llega malherido a su boda para convertirse en el marido de la mujer a la que ama desde el primer día que la vio en las piscinas termales.

Cuando el juez le pregunta a Canfeza si quiere ser la esposa del hijo de Mehmet, aparece su padre, Kürşat, y manifiesta ante todos los presentes que está en contra de esa boda. La joven recuerda entonces la conversación que mantuvo con su progenitor la noche anterior, en la que le advirtió de que, si llegaban a casarse, la vida de Mahir correría un grave peligro. Es en ese momento cuando la amiga de Sare se niega a contraer matrimonio con él.

Mahir no entiende su actitud e intenta hacer todo lo posible para que recapacite, pero ella ya ha tomado una decisión. No quiere que el hombre al que ama muera y decide marcharse con su padre, dejando al hijo de Süreyya completamente destrozado. El disgusto es tal que termina desmayándose y tienen que trasladarlo de urgencia al hospital más cercano para operarle de la herida de bala.

Kürşat lleva a su hija a la mansión de Selim, donde se encuentran el malvado empresario, Sila, a la que mantiene retenida, y su abuelo Cabir. El socio del padre de Canfeza los recibe con fuegos artificiales y hasta se marca un baile para celebrar que ha vencido a Mahir al conseguir arrebatarle a la mujer que ama.

Cabir y Sila abandonan la mansión de Selim ahora que este ya tiene a Canfeza a su lado. Cuando está a punto de levantarle la mano a la joven tras recibir un escupitajo en la cara, Kürşat le para los pies y le deja claro que, si se entera de que su hija ha sufrido algún daño, romperá el trato y no podrá casarse con ella. Selim acaba agachando la cabeza y rectificando. Le asegura que sabrá controlarse, pero Kürşat, para asegurarse de ello, le comunica que se quedará en la mansión junto a su madre hasta que Canfeza y él se casen. A Selim no le queda más remedio que aceptar la propuesta.

Más tarde, Selim visita a Mahir en el hospital. El comisario está débil porque acaba de ser operado y apenas puede moverse. El malvado empresario le cuenta que Canfeza está en su casa por voluntad propia y le insinúa que ha pasado la noche con ella.

Además, le asegura que su boda con la joven sigue adelante y le entrega una invitación para el enlace. Mahir, a duras penas, consigue articular unas palabras, pero le deja claro que Canfeza es su mujer. En ese momento, una enfermera entra en la habitación para comunicarle a Selim que el comisario no puede recibir visitas, por lo que termina marchándose.

Sin embargo, ha logrado su objetivo. Mahir se altera e intenta levantarse para ir en busca de la amiga de Sare, pero acaba desplomándose en el pasillo del hospital.