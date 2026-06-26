Cuento de una noche

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Mahir intenta conquistar a Canfeza en la intimidad, pero ella marca distancias

Mientras Mahir le cura a Canfeza la herida de su brazo, se deja llevar por sus sentimientos y comienza a besarla, pero su mujer pone fin al momento romántico antes de que vaya a más.

Mahir no puede resistirse a Canfeza y ella marca distancias

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Canfeza necesita relajarse y decide ir a la sauna con la prima de Mahir y su amiga Sare. Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Afet aparece por sorpresa asegurando que le duele mucho el cuello y que el calor le vendrá bien. La tensión entre ellas es más que evidente desde el primer momento.

Afortunadamente, Mahir aparece para buscar a su mujer. Acaban de darle unos puntos en la herida del brazo que sufrió cuando su padre le disparó por error.

La inesperada escena entre Canfeza y Afet en la sauna que nadie vio venir

Ya en la habitación, el comisario le cambia el vendaje para evitar que la herida se infecte y no puede resistirse a besarla al verla únicamente con un albornoz. La tensión entre ambos es más que evidente, pero ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer. Ella quiere que le pida perdón por haber dudado de su amor, mientras que él se niega a hacerlo porque todavía le duele que lo dejara plantado el día de su boda. Canfeza pone fin a este momento romántico refugiándose en el baño y deja a Mahir con ganas de más.

Aunque el orgullo sigue separándolos, Mahir no consigue alejarse de ella. Se muere por tenerla a su lado y besarla. ¿Hasta cuándo serán capaces de resistirse a lo que sienten?

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