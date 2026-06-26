Mahir intenta conquistar a Canfeza en la intimidad, pero ella marca distancias

Canfeza necesita relajarse y decide ir a la sauna con la prima de Mahir y su amiga Sare. Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Afet aparece por sorpresa asegurando que le duele mucho el cuello y que el calor le vendrá bien. La tensión entre ellas es más que evidente desde el primer momento.

Afortunadamente, Mahir aparece para buscar a su mujer. Acaban de darle unos puntos en la herida del brazo que sufrió cuando su padre le disparó por error.

Ya en la habitación, el comisario le cambia el vendaje para evitar que la herida se infecte y no puede resistirse a besarla al verla únicamente con un albornoz. La tensión entre ambos es más que evidente, pero ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer. Ella quiere que le pida perdón por haber dudado de su amor, mientras que él se niega a hacerlo porque todavía le duele que lo dejara plantado el día de su boda. Canfeza pone fin a este momento romántico refugiándose en el baño y deja a Mahir con ganas de más.

Aunque el orgullo sigue separándolos, Mahir no consigue alejarse de ella. Se muere por tenerla a su lado y besarla. ¿Hasta cuándo serán capaces de resistirse a lo que sienten?