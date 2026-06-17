Mahir se enfrenta a su abuela Asef para defender a Canfeza tras su inesperada boda

Mahir llega a la mansión de sus abuelos con Canfeza para instalarse allí. Lo que no imagina es el tenso ambiente que se respira en la casa. Su tío Ferman acaba de descubrir que su padre, Asaf, le ha regalado la propiedad a su nieto como obsequio de boda. "Nunca me trataste como a los demás", le reprocha Ferman a su progenitor, muy enfadado.

El marido de Afet le recuerda a su hijo que ya ha recibido otras propiedades e incluso acciones de la empresa familiar. Sin embargo, nada parece suficiente para él y decide abandonar la mansión junto a su mujer, la tía de Sila.

La llegada de Mahir y Canfeza cae como un jarro de agua fría para Afet. Desde que descubrió que la joven es hija de Kürşat, el asesino de su hijo Mehmet, se ha negado a darle cobijo. Cuando el hijo de Süreyya les confiesa que se ha casado con la amiga de Sare, su abuela se lleva un gran disgusto y muestra abiertamente su rechazo hacia ella.

"No tiene cabida en esta casa. Nunca la aceptaré como parte de la familia", asegura Afet, refiriéndose a Canfeza.

Mahir le para los pies y la amenaza con marcharse de la mansión junto a su madre, tal y como hizo su padre Mehmet en el pasado, si vuelve a hablar mal de su esposa.

El comisario y Canfeza se instalan en la habitación en la que van a dormir. Sobre la cama, la joven encuentra todo su ajuar de boda. Mahir le pide que sea discreta con sus familiares y amigos y que no revele a nadie que su matrimonio no es fruto del amor y que tiene fecha de caducidad. "¿Te casaste conmigo por venganza?", le pregunta Canfeza a su marido.

Él le explica que lo hizo para cumplir su palabra y que ahora lo único que le importa es vengarse de todas las personas implicadas en la muerte de su padre, Mehmet.

Esa noche, Mahir queda con su amigo Salih. Necesita despejarse y alejarse durante unas horas de la tensión que se vive en la mansión de sus abuelos. Canfeza va a buscarlo para cenar con él, ya que no quiere quedarse con la familia de su marido, especialmente con Afet, porque es consciente de la animadversión que siente hacia ella.

Cuando llega al restaurante, Canfeza bebe por error un vaso de alcohol al confundirlo con agua. Como no está acostumbrada a beber, el alcohol le hace efecto rápidamente y comienza a comportarse de manera inapropiada.

La joven le confiesa a esposo que quiere comprar una casa nueva para que ambos puedan vivir solos y, poco después, se pone a cantar delante de todos los presentes. El comisario se siente avergonzado por su actitud y, para colmo, unos hombres sentados en la mesa de al lado creen que Canfeza es su novia.

Mahir pierde la calma y acaba forcejeando con ellos. Canfeza, que apenas es consciente de lo que está sucediendo, termina rompiéndole una botella de cristal en la cabeza a uno de los hombres.