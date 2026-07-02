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Mahir descubre que su abuela Afet falsificó la carta de Mehmet y arruina su noche de pasión con Canfeza

Canfeza prepara una romántica velada para disfrutar de su primera noche como marido y mujer junto a Mahir. Pero la inesperada llegada de Selim y el descubrimiento de la verdad sobre la carta que Afet escribió haciéndose pasar por Mehmet cambian por completo el rumbo de la noche.

Mahir descubre que su abuela Afet falsificó la carta de Mehmet y arruina su noche de pasión con Canfeza

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Los Yilmaz acuden a la fiesta de compromiso de una de sus empleadas y la mansión se queda vacía. Se trata de una ocasión excepcional que Canfeza aprovecha para organizar una cena romántica con la ayuda de las sirvientas.

La joven quiere preparar a su marido su plato favorito: manti, un plato tradicional de la gastronomía turca que consiste en pequeños paquetes de pasta rellenos de carne picada de ternera o cordero.

Mientras cocina, Canfeza recibe un ramo de flores de Mahir acompañado de una romántica nota. Todo apunta a que va a ser una noche muy especial y ella está dispuesta a disfrutarla.

Canfeza le prepara a Mahir su plato favorito

Para la ocasión, Canfeza se pone un vestido blanco que realza su figura. Quiere estar lo más guapa posible para que Mahir caiga rendido a sus pies. Sin embargo, la empleada de Asaf, que ha encontrado la carta que leyó Süreyya, decide entregársela para que haga con ella lo que considere más oportuno.

Canfeza lee la carta que Afet escribió a Süreyya

Cuando el comisario llega a la mansión, Canfeza habla con él sobre su madre. Le confiesa que es consciente de que Süreyya ya no la quiere y que se opone a vivir bajo el mismo techo que ella. Mahir le habla entonces de la existencia de una carta que llegó a manos de su madre, aunque desconoce que fue escrita por su abuela Afet haciéndose pasar por Mehmet.

Mahir duda incluso de la existencia de la carta y Canfeza decide no contarle todo lo que sabe para no estropear la velada romántica que ha preparado con tanta ilusión.

Mahir: "Mi madre casi muere por culpa de esa carta"

Tras disfrutar de una estupenda cena, ambos se ponen a bailar y, poco después, Mahir sorprende a su mujer regalándole con un sugerente camisón para celebrar su primera noche juntos como marido y mujer.

Canfeza se despide de él para prepararse para su noche de pasión, pero todos sus planes se vienen abajo con la inesperada llegada de Selim a la mansión. El malvado empresario ha ido a buscar a Ceylan para pedirle la mano.

Canfeza se prepara para pasar un noche única con Mahir

Al ver que Mahir no sube a la habitación, Canfeza baja a buscarlo y allí se encuentra con Afet, que se escandaliza al verla vestida con ropa interior. La hija de Kürşat no puede contenerse y le reprocha haber escrito la carta a Süreyya. "Quieres quitármelo todo. ¿Cómo puedes ser tan mala?", le dice, muy enfadada.

En ese momento, Mahir escucha la conversación y descubre que la carta existe y que fue su abuela quien la escribió, provocando que su madre estuviera a punto de sufrir un infarto.

Con la intención de arreglar la situación, Mahir lleva a Afet al hospital para que le confiese a Süreyya que fue ella quien escribió la carta haciéndose pasar por Mehmet. El comisario quiere que su madre haga las paces con Canfeza y que todo vuelva a ser como antes.

Finalmente, Afet consigue convencer a Süreyya de que su difunto marido no estaba enfadado con ella y de que todo ha sido un malentendido. ¿Volverá Süreyya a aceptar a Canfeza como una hija?

Afet se sincera con Süreyya
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