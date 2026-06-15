Mahir desconoce el terrible secreto que lleva a Canfeza a pedirle el divorcio

Canfeza está prisionera en casa de Selim, aunque al menos tiene a su abuela a su lado. Lo que no imagina es que el empresario ya ha preparado las invitaciones para su boda y que Mahir ha recibido una de ellas.

Cuando Selim le enseña los preparativos, ella le recuerda que ya está casada con Mahir. Sin embargo, él sabe que nunca firmaron ningún documento oficial, por lo que, legalmente, todavía no son marido y mujer.

Decidido a salirse con la suya, Selim le anuncia que celebrarán una boda cuanto antes: una ceremonia rápida, sin invitados y sin vestido de novia.

Mientras tanto, la abuela de Canfeza se enfrenta a Kürşat. Está indignada porque no ha hecho nada para impedirlo. Considera que Selim es un hombre inestable y no entiende cómo su hijo puede permitir que su hija termine casándose con alguien así.

Por su parte, Mahir firma el alta voluntaria para salir del hospital y rescatar a Canfeza. Junto a Salih, se dirige a la mansión de Selim y consigue entrar para hablar con ella.

Allí le pide que se marche con él, pero Canfeza se niega. Obligada por las amenazas de Selim, le hace creer que nunca lo amó y que eligió marcharse con su padre el mismo día de su boda.

Las palabras de la joven destrozan a Mahir. Convencido de que siempre planeó abandonarlo, escucha cómo ella le asegura que quiere divorciarse.

"Yo solo fui tu ángel de la guarda", le dice él con tristeza. "Nunca me dijiste te quiero". Has demostrado que eres hija de Kürşat".

Lo que Mahir desconoce es que Selim ha amenazado con matar a la abuela de Canfeza si ella decide marcharse con él.

Sin conocer la verdad, abandona la mansión completamente abatido y Canfeza, incapaz de contener las lágrimas, ve cómo el hombre al que ama se aleja de su vida. No puede sincerarse con él porque Selim ha seguido toda la conversación a través de las cámaras instaladas por la casa.

¿Será este el final definitivo para Mahir y Canfeza o conseguirán reencontrarse antes de que sea demasiado tarde?