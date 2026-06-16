Mahir acepta casarse con Canfeza, pero le advierte: "Será un matrimonio sin amor"

Mahir recapacita y rescata a Canfeza de la mansión de Selim, que quiere casarse con ella a toda costa. Para poder salir de allí, dispara a todos los hombres del malvado mafioso.

Pero el socio de Kürşat intenta impedir que el comisario huya con la hija de Kürşat y le apunta con una pistola para acabar con su vida. Afortunadamente, el padre de Canfeza reacciona a tiempo y le dispara por la espalda, dejándolo gravemente herido.

Mahir y la joven se ocultan en la cabaña del bosque donde se refugiaron cuando ella huyó el día en que iba a casarse con Selim. El amigo de Salih está muy enfadado y dolido con Canfeza. Lo dejó plantado el día de su boda y se marchó con su padre, algo que ha herido profundamente al policía.

Mahir le recrimina que, cuando descubrió que era la hija del asesino de su padre, Mehmet, decidió seguir adelante con la relación porque sus sentimientos hacia ella eran demasiado fuertes.

Canfeza intenta explicarle que la noche de la fiesta de henna su padre la esperaba en su habitación y le advirtió de que Selim acabaría con la vida de Mahir si se casaba con él. Pero el comisario está furioso por haberle ocultado la verdad.

"Solo vivimos una vez. No me has amado como yo te he amado a ti", le dice a la joven.

Y va más allá. Le asegura que cumplirá su promesa de casarse con ella, pero que lo que siente ya no es amor. "Este no será un matrimonio por amor, sino por una cuestión de honor", le espeta.

El comisario también le confiesa que ha recuperado su placa y ha vuelto al servicio para castigar a Selim y Kürşat. "Van a caer todos, uno por uno. Voy a cumplir mi promesa de vengar a mi padre", afirma lleno de rabia.

Canfeza sabe que está muy enfadado con ella, pero espera que con el tiempo pueda perdonarla y le confiesa que lo ama. Sin embargo, Mahir se muestra frío y tajante: "Si decides casarte conmigo, vivirás en la mansión de mis abuelos y no te faltará de nada, pero jamás volverás a ver al antiguo Mahir".

La amiga de Sare pasa toda la noche pensando si debe casarse o no con Mahir y finalmente decide dar el paso. Ambos acuden al juzgado y firman los papeles. ¡Ya son marido y mujer!

El matrimonio pasa la noche en casa de Süreyya y, aunque él se niega a dormir con ella, Canfeza le ruega que acceda porque tiene miedo de quedarse sola. Ella duerme en la cama y él en una alfombra. Sin embargo, durante la noche, la joven acaba tumbándose junto a su marido en el suelo.

A la mañana siguiente, cuando Mahir se despierta y la ve a su lado, se muestra molesto. Entonces, Canfeza le explica que, cuando fue a buscarla a casa de Selim, se vio obligada a decirle que quería divorciarse porque el mafioso estaba apuntando con un arma a su abuela y amenazaba con matarla si se marchaba con él.

Pero para el comisario esa explicación no es suficiente. "Podías habérmelo contado o haberme hecho alguna señal", le reprocha muy serio.

Ella le responde que el miedo le impidió pensar con claridad. "He perdido la fe en ti. Ya no te creo", sentencia.

¿Conseguirá Canfeza recuperar la confianza de Mahir o su matrimonio está condenado al fracaso?