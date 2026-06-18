Kürşat revela a Mahir la verdadera identidad de Boris y le propone una alianza

Kürşat se cita con Mahir en un almacén en el que guarda cientos de cajas con documentación comprometedora sobre sus negocios ilícitos. El padre de Canfeza está cansado de huir de la justicia y quiere pagar por sus crímenes.

"Es hora de rendir cuentas. Tengo que pagar por todo lo que he hecho", le confiesa al comisario.

Además, le revela que, desde la muerte de Mehmet, nunca ha vuelto a ser el mismo. No puede dormir por las noches y es incapaz de ser feliz.

Kürşat también le confiesa que el inspector de policía Raşit es, en realidad, Boris y fue él quien ordenó la muerte de Mehmet. Para atraparlo, deberán trabajar juntos. Mahir se queda de piedra al descubrir que el amigo de su padre es un policía corrupto. ¿Acabará el hijo de Süreyya aliándose con el padre de su mujer para vengarse de Raşit?

Cuando Kürşat regresa a casa y descubre que su madre ha preparado una cena especial, se pone muy contento. Su progenitora ha cocinado su plato preferido, arroz con carne, porque quiere celebrar con él la boda de Canfeza y Mahir.

La abuela de la joven se sorprende al comprobar que su hijo ha reaccionado positivamente al enlace. Kürşat siempre había asegurado que Mahir no era el hombre adecuado para su hija, pero ha cambiado de opinión después de que el comisario le confesara que está enamorado de ella.

"Mahir es el destino de Canfeza", le dice el empresario a su madre.

Al comprobar que a su primogénito se le ha ablandado el corazón, ella le responde emocionada: "Ahora sí eres un buen padre".