El gran sacrificio de Mahir para reconquistar a Canfeza: le compra un valioso anillo pese a quedarse sin ahorros

La mujer de Ferman pilla a su marido en la sauna con Efsane y sospecha que entre ellos hay algo más que una bonita amistad. Ella sostiene en la mano un valioso anillo de compromiso y, para salir del paso, la amante del hijo de Asaf le dice a la esposa de Ferman que es un regalo para ella. "Te lo ha comprado tu marido para darte una sorpresa", le asegura Efsane. Ella acaba creyéndoselo y se emociona con el romántico gesto que, supuestamente, ha tenido el hijo de Afet.

Al día siguiente, durante el desayuno, la mujer de Ferman presume de su bonito anillo y, cuando Mahir y Canfeza se sientan a la mesa con ellos, no deja de lanzar indirectas al comisario. "Todo matrimonio tiene su anillo de compromiso", afirma. Y va más allá: "Un marido que no le compra un anillo a su mujer no es de fiar".

Mahir, que está dispuesto a reconquistar a su mujer a toda costa, decide tener un bonito detalle con ella para demostrarle que lo que siente es amor verdadero. Por eso visita una joyería junto a su amigo Salih y le compra un valioso anillo, aunque apenas le quedan ahorros. Su intención es regalárselo en Nochevieja y alquilar un apartamento con vistas a la Torre de Galata para pasar allí la noche. El comisario le confiesa a Salih que daría la vida por Canfeza cuando este le recuerda el dinero que está a punto de gastar en la joya.

El hijo de Süreyya también tiene un plan para recuperarse económicamente: vender un terreno que posee en Bursa y abrir una tienda de alfombras.

Esa misma noche, Mahir llega a la mansión y encuentra a Canfeza en la habitación, cubierta únicamente con una toalla. Acaba de pintarse las uñas y no puede peinarse, así que su marido le cepilla el cabello y la invita a ver una película con palomitas. Quiere que, por una noche, dejen a un lado las discusiones y vuelvan a comportarse como una pareja normal.

La hija de Kürşat se sorprende por la amabilidad de su marido, pero decide dejarse llevar. La película resulta ser de miedo y ella no deja de agarrarse a él durante las escenas más terroríficas. ¿Es una estrategia de Mahir para que Canfeza se acerque a él? Si ese era su objetivo, lo ha conseguido: la joven acaba tan asustada que, al regresar a la habitación, se queda dormida abrazándolo. ¿Conseguirán por fin el comisario y Canfeza limar asperezas y reconciliarse?