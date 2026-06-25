Ferman provoca un gran malentendido: los Yilmaz creen que Canfeza está embarazada y Afet estalla de rabia

Ferman está muy ilusionado con la idea de ser padre. Efsane, la nueva asistenta de los Yilmaz, es su amante y, supuestamente, está esperando un hijo suyo. Él creía que no podía tener hijos, por lo que el embarazo de su novia le llena de alegría. Decide guardar el test de embarazo como recuerdo en un cajón de la cómoda de la habitación de Canfeza y Mahir para que nadie lo descubra.

Sin embargo, sus planes se vienen abajo cuando Süreyya encuentra el test y no tarda ni un segundo en compartir la noticia con el resto de la familia. Todos se alegran, excepto Afet. "No era suficiente con casarse, ahora también van a tener un hijo. La sangre del asesino se está mezclando con la nuestra", dice la mujer de Asaf, completamente afectada.

Su marido intenta calmarla, pero no lo consigue y, a causa del disgusto, empieza a encontrarse mal. Afortunadamente, todo queda en un susto.

Ferman está desesperado. Teme que su mujer y sus padres descubran que el test de embarazo pertenece en realidad a Efsane, así que se reúne con su amante en la sauna para desahogarse. Ella le aconseja que le cuente la verdad a Mahir, pero él teme que su sobrino acabe revelándosela al resto de la familia.

El hijo de Asaf le explica a Efsane que ha pedido cita con una ginecóloga para acudir juntos a un chequeo rutinario, comprobar que el bebé está bien y, de paso, hacerse una prueba de ADN para confirmar que él es el padre. Ferman quiere estar presente en la vida de su hijo, algo que llena de felicidad a su amante.

Mientras tanto, Afet intenta mantener la calma tras creer que va a convertirse en bisabuela, aunque confiesa a su familia que no acepta el supuesto embarazo de Canfeza.

En ese momento, Mahir y su mujer llegan a la mansión y Süreyya corre a recibir a su nuera. Está muy preocupada por ella después de que Kürşat le disparara accidentalmente.

Ceylan, nieta de Asaf y Afet, que acaba de llegar a la mansión buscando refugio tras huir de su madre y del marido de esta, implicados en un caso de blanqueo de dinero, se presenta ante Canfeza y saluda a su primo Mahir. La joven queda sorprendida por la belleza de la hija de Kürşat y no entiende el rechazo que siente su abuela hacia ella. "Abuela, ¿por qué no quieres a esta chica si es como una muñequita?", le pregunta con un tono desenfadado.

Al día siguente, Ferman acude con Efsane a la ginecóloga para que se haga la primera ecografía. El hijo de Asaf no puede parar de llorar de la emoción al escuchar los latinos de su bebé. Además, la doctora les realiza un test de ADN para saber si él es el padre del niño que espera su amante.