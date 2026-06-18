Canfeza sufre una brutal caída y abandona a Mahir tras una fuerte discusión

Los compañeros de Mahir van a celebrar una fiesta de despedida para el jefe de la policía y de bienvenida para él, ahora que vuelve a estar en activo. En principio, el nieto de Asaf quiere ir solo porque está enfadado con Canfeza, pero su mujer insiste en acompañarlo y no le queda más remedio que llevarla. "Soy tu mujer y tienes que llevarme. Si te molesto tanto, no haberte casado conmigo", le dice la joven, enojada.

En el restaurante, Mahir se reencuentra con su antigua novia, que va a casarse con uno de sus compañeros del cuerpo de policía. El comisario habla con ella con total naturalidad y su ex comienza a interrogar a Canfeza para saber quién es la mujer que ha conquistado a Mahir.

Durante la cena, todos acaban descubriendo que Canfeza es hija de Kürşat Kilimci. La exnovia de Mahir sabe que el padre de la joven fue quien asesinó a Mehmet, así que aprovecha un momento en el que la amiga de Sare está en el baño para hablar con ella a solas. No entiende cómo Mahir se ha casado con una joven que no trabaja y sospecha que lo ha hecho para poder vengarse de Kürşat con mayor facilidad.

Canfeza abandona el restaurante y Mahir sale en su busca. Él está enfadado porque su mujer se ha marchado en mitad de la cena. Sin embargo, su exnovia ha hecho que Canfeza se sienta incómoda por el simple hecho de ser hija de Kürşat y la joven ya no quiere pasar el resto de la velada con los compañeros del cuerpo de policía del nieto de Afet. El comisario no entiende por qué ha reaccionado así y ambos vuelven a discutir.

Canfeza ya no quiere seguir viviendo bajo el mismo techo que Mahir y su familia, por lo que decide hacer la maleta para mudarse a casa de su padre y de su abuela. Antes de marcharse, deja una nota de despedida a su marido en la que escribe: "Te deseo lo mejor. La doncella puede cuidarse bien sola. Sherezade".

Cuando está a punto de abandonar la mansión familiar, descubre que Ferman no es hijo de Asaf. La abuela de Mahir va tras ella para pararle los pies y Canfeza cae accidentalmente desde el balcón de la terraza de su habitación.

Afortunadamente, aterriza sobre un montón de algodón que hay en el jardín. Aun así, como consecuencia de la caída, sufre una hemorragia provocada por un traumatismo craneal, varias fracturas en las piernas y varias costillas rotas.

La joven ingresa en el hospital y, cuando recupera el conocimiento, Mahir le pregunta qué le ha pasado delante de Afet. Canfeza oculta la verdad y explica que debió de marearse y que por eso se precipitó al vacío. La mujer de Asaf finge estar preocupada por su estado de salud, pero lo único que realmente la atormenta es que su nieto descubra que su esposa se cayó por culpa suya. ¿Por qué ha decidido Canfeza proteger a la abuela de Mahir?

Tras recibir el alta médica, Canfeza se marcha a vivir a la mansión de su padre. Cuando Mahir llega al hospital y descubre que ya no está allí, la llama por teléfono y le pide explicaciones por haberse ido sin comunicárselo.

Ella le deja claro que no está dispuesta a regresar a la mansión de Asaf y Afet si las cosas entre ellos no vuelven a ser como antes. El comisario continúa enfadado con Canfeza y no acepta sus condiciones, mientras que la hija de Kürşat se niega a compartir su vida con un hombre que dice no amarla. ¿Acabarán reconciliándose?