Canfeza se rinde con Mahir y le lanza una dura advertencia: "Habrá un muro entre nosotros"

Mahir sigue muy enfadado con Canfeza. No puede perdonarle que le dejara plantado el día en que iban a firmar los papeles para convertirse oficialmente en marido y mujer y que le pidiera el divorcio en casa de Selim.

Sin embargo, sigue muy enamorado de ella y, al final, deja su orgullo a un lado y decide ir a buscar a su mujer a la mansión de Kürşat para que vuelva a la casa de sus abuelos. Como excusa, le dice que está allí para entregarle una prenda que se dejó en el hospital cuando ingresó tras caerse por el balcón.

Canfeza se ha mudado con su padre al ver que Mahir sigue tratándola con indiferencia, aunque se muere por volver a su lado. "Esta distancia me está matando. ¿Cuándo me perdonarás?", le pregunta. Él le responde que siempre estará velando por ella, pero que entre ellos ya no puede haber amor.

Finalmente, Canfeza regresa con Mahir a la mansión y se propone recuperar el amor de su marido a toda costa. Aprovecha que está convaleciente para acercarse más a él. Le pide que la coja en brazos para subir las escaleras o que le dé de comer en la cama, entre otras cosas. Sin embargo, la amiga de Sare ve que su esposo sigue mostrándose distante y decide cambiar de estrategia.

Una mañana se va de compras con su suegra y regresa a la mansión con un sofá nuevo para su habitación y ropa más sugerente. Incluso se alisa el pelo para estar más guapa para Mahir. Un cambio de imagen que no pasa desapercibido para el comisario.

Por la noche, Canfeza se pone un camisón para intentar seducir al hijo de Süreyya, pero él parece molestarse y le pide que se ponga un pijama. "He perdido toda la fe en ti. Ya no te creo", le dice de nuevo, visiblemente enfadado.

Canfeza lo ha intentado todo, pero nada parece funcionar. Entonces le explica que, cuando lo conoció, se sintió avergonzada por todos los pecados que había cometido su padre. "No quería que cargaras con el peso de quererme", le confiesa. "Te amaba tanto como para renunciar a ti".

Además, le revela que el día en que iban a casarse decidió marcharse con su padre y que, cuando dejó marchar a Mahir en casa de Selim, estuvo a punto de morir de pena.

Mahir le confiesa que sigue enamorado de ella y Canfeza le corresponde. Sin embargo, pese a estar loco por su mujer, el dolor y la desconfianza siguen marcando su relación. Cansada de intentarlo sin éxito, Canfeza acaba tirando la toalla y le deja clara su decisión: "A partir de ahora habrá un muro entre nosotros y serás tú quien me ruegue que te deje acercarte". Una advertencia que promete no olvidar.