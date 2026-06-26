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Canfeza echa de la mansión a la ex de Mahir y termina en un calabozo tras reunirse con unos inversores de dudosa reputación

Canfeza expulsa de la mansión a la exnovia de Mahir tras un duro enfrentamiento y, horas después, acaba en un calabozo junto a Gülizar y Sare por un grave incidente durante una reunión con unos falsos inversores.

Canfeza metida en problemas: echa de la mansión a la ex de Mahir y termina en un calabozo tras reunirse con unos inversores de dudosa reputación

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La exnovia de Mahir aparece en la mansión de los abuelos de Mahir junto a una amiga al enterarse de que Canfeza se cayó desde el balcón de la casa y, posteriormente, estuvo hospitalizada tras recibir un disparo de su padre. "Es la reina de los desastres", dice entre risas delante de Afet y Süreyya.

La hija de Kürşat se lleva una gran decepción al verla allí. Siente una profunda animadversión hacia ella. El día que la conoció, en una fiesta que organizaron los amigos de Mahir para darle la bienvenida de nuevo al cuerpo policial de Estambul, fue muy grosera con ella y le insinuó que no entendía cómo el comisario se había casado con una mujer que no trabaja, haciéndola sentir infravalorada. Por eso, su presencia en la mansión de los Yilmaz no le complace y, menos aún, cuando la ex de su marido vuelve a atacarla sin motivo al descubrir que Mahir y ella están esperando un bebé.

"¿Solo aspiras a ser ama de casa?", le pregunta burlándose de ella. Süreyya sale en su defensa, pero la exnovia de Mahir sigue increpándola. Incluso asegura delante de Afet que no entiende cómo han podido aceptar la relación entre Canfeza y su nieto siendo ella la hija del asesino de Mehmet, un comentario que enciende a la nieta de Ezra, que termina echándolas de la mansión.

La ex de Mahir increpa a Canfeza

Canfeza las acompaña hasta la puerta para asegurarse de que abandonan su casa y, antes de irse, la ex de Mahir le dice que lamenta que el comisario se haya casado con una mujer como ella. La reacción de la hija de Kürşat no se hace esperar y estalla contra ella: "¿Quién te crees que eres para insultarme en mi casa? Has sido muy grosera conmigo y no vas a acercarte a esta casa nunca más".

La mujer de Ferman critica a su cuñada por no tener modales con las invitadas y ella le recuerda que, en una ocasión, la echó de la mansión agarrándola del pelo. La mujer de Asaf se queda de piedra al ver cómo Canfeza ha tratado a sus invitadas y protesta. Gülizar le recomienda que sea cautelosa ahora que las escrituras de la mansión están a nombre de Mahir.

Sin embargo, Afet no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y telefonea a su nieto para contarle lo ocurrido. Le pide que hable con su mujer porque, según ella, ha deshonrado a la familia con su comportamiento.

Afet se desahoga con Mahir: "Canfeza ha deshonrado a la familia!

Además, le cuenta que Canfeza se ha ido a una entrevista de trabajo acompañada de Gülizar, una noticia que preocupa enormemente a Mahir. Teme que su mujer pueda meterse en un problema y no se equivoca. Acuden a una comida con unos supuestos inversores para pedirles financiación con la que abrir un taller de tejido y pintura, pero no son de fíar porque están relacionados con una red de prostitución y pretenden aprovecharse de ellas.

La reunión termina de la peor manera posible. Las mujeres se sienten ofendidas por los comentarios inapropiados de los hombres y acaban lanzándoles vasos y platos. Uno de ellos termina en el hospital con una herida abierta en la cabeza y presenta cargos contra ellas.

Canfeza termina en el calabozo

Canfeza, Gülizar y Sare acaban en un calabozo ¿qué han hecho?

Canfeza, Gülizar y Sare, que las acompaña, acaban en un calabozo y Mahir no hace nada para impedirlo. Quiere que reflexionen y se den cuenta del grave error que han cometido. La mujer del comisario le echa en cara que no haya hecho nada para evitar que terminaran detenidas y él le recrimina que todo ha sucedido por empeñarse en sacar adelante un negocio sin su ayuda.

Mahir no hace nada por sacar a Canfeza y a sus amigas del calabozo

Finalmente, consiguen que los delincuentes retiren los cargos al descubrir que Mahir es el marido de Canfeza y que Kürşat es su padre.

Ya en casa, Mahir le reprocha que no deja de meterse en problemas: primero, echando de malas maneras a su ex de la mansión y contestando mal a su abuela; después, relacionándose con criminales. Ella le explica que solo quería conseguir abrir un negocio por sí misma, sin depender ni de él ni de su padre. “Intento hacer algo por mí misma”, le dice a su marido. Después le recuerda las palabras de su ex: "Nadie se casa con la hija del asesino de su padre si no está muy enamorado o tiene un plan".

Canfeza está cada vez más confundida y empieza a creer que Mahir solo está con ella para acercarse a su padre. Sin embargo, él lo niega rotundamente y le asegura que está locamente enamorado de ella.

Canfeza tiene dudas sobre el amor de Mahir hacia ella

A la mañana siguiente, al ver que su mujer sigue muy afectada por los comentarios de su exnovia, Mahir decide citarse con ella en una cafetería y va directo al grano. Le pide educadamente que se aleje de Canfeza o tendrá que enfrentarse a él.

Canfeza sigue a su marido hasta el local y, al verlo con ella, le propina una bofetada y le recuerda que él es su esposo. La exnovia del comisario se marcha despavorida y Mahir se sorprende al ver cómo su mujer ha sacado las uñas para defender su matrimonio.

Mahir se posiciona a favor de Canfeza

Ya por la noche, Canfeza y Mahir vuelven a hablar y terminan discutiendo de nuevo. Ella se siente mal por todos los problemas en los que se ha visto envuelta y le reprocha que, cada vez que se enfada con ella, le recuerda que es la hija de Kürşat Kilimci, algo que la desespera profundamente.

Está cada vez más convencida de que el hijo de Süreyya se casó con ella para vengarse de su padre y por eso quiso acercarse a ella. Sin embargo, Mahir le asegura que no permitirá que siga dudando de su amor. Canfeza le recuerda que su matrimonio no es real y que él mismo le dijo que, cuando Kürşat acabe en la cárcel, cada uno seguiría su camino. El amigo de Salih reconoce que pronunció esas palabras en un momento de rabia, pero le deja claro que su verdadera intención es no separarse nunca de ella.

¿Conseguirá Mahir convencer a Canfeza de que su amor es sincero o las dudas acabarán rompiendo definitivamente su matrimonio?

Mahir no puede ser más claro con Canfeza: "No puedes dudar de mi amor"
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