Un apuesto hombre se cruza en la vida de Canfeza y despierta los celos de Mahir

Los Yilmaz han vuelto a arruinar la noche romántica de Canfeza y Mahir. Regresaron antes de tiempo de la fiesta de compromiso de una de sus empleadas y, por si fuera poco, Selim se presentó en la mansión para pedirle matrimonio a Ceylan.

A la mañana siguiente, Mahir y su mujer están dispuestos a dejarse llevar por la pasión, pero Afet irrumpe en la habitación de la joven pareja y Canfeza vive una situación de lo más incómoda. Todavía está en la cama cuando la abuela de su marido aparece de repente, algo que le parece completamente surrealista.

La mujer de Asaf está muy preocupada porque su marido sigue muy enfadado con ella, hasta el punto de que se ha ido a dormir a otra habitación. Afet le pide a Canfeza que hable con él y le haga saber que ya no está molesta por lo ocurrido con la carta que Süreyya recibió creyendo que era de Mehmet, su difunto marido. "Actuaste a mis espaldas y me dijiste que me aceptabas", le reprocha la joven.

Afet excusa su comportamiento asegurándoles que estaba muy dolida con toda la familia porque la dejaron sola con Asaf mientras ellos salían a celebrar la Nochevieja. Arrepentida por todo lo ocurrido, promete que jamás volverá a actuar así. ¿Conseguirá que la perdonen?

Mahir le promete que hablará con su abuelo, pero le pone una condición: que haga las paces con Süreyya y Canfeza. "Tenéis que llevaros bien", le dice. Afet acepta y asegura que, a partir de ahora, cambiará su actitud.

Cuando parecía que Mahir y Canfeza atravesaban su mejor momento como pareja, la hija de Kürşat conoce al propietario de la cafetería situada junto a la tienda de alfombras que están a punto de abrir. Es un hombre atractivo, amable y muy atento con la amiga de Sare, hasta el punto que acaba despertando los celos del comisario, que comienza a seguirla cada vez que sale de casa.

Y por si fuera poco, Mahir se cruza por casualidad con el empresario en la calle y escucha parte de una conversación telefónica. El dueño de la cafetería habla con un amigo sobre una mujer muy guapa que, según dice, está casada. Está convencido de que no es feliz y asegura que piensa salir con ella por la noche después de que ella haya aceptado su invitación. ¿Se estará refiriendo a Canfeza?

Las sospechas de Mahir aumentan cuando oye a su mujer quedar por teléfono con alguien para esa misma noche. Ella le asegura que ha quedado con Sare para ir a casa de su abuela Ezra. Sin embargo, la realidad es muy distinta: Canfeza tiene una sorpresa romántica para su marido. ¿De qué se tratará?