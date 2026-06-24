Cuento de una noche

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Afet manipula a Süreyya para ponerla en contra de Canfeza utilizando el recuerdo de su marido Mehmet

La abuela de Mahir aprovecha la frágil salud mental de Süreyya para hacerle creer que Mehmet está enfadado con ella por aceptar la relación de su hijo con Canfeza.

Afet manipula a Süreyya para ponerla en contra de Canfeza utilizando el recuerdo de su marido Mehmet

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Süreyya está tranquilamente tejiendo una bufanda para Canfeza y Afet no puede ocultar su rabia al descubrir que el regalo es para la mujer de su nieto. Así que decide manipular a la madre de Mahir para que acabe enemistándose con la joven.

Para conseguirlo, aprovecha su delicada salud mental y le hace creer que su marido, Mehmet, fallecido hace años por culpa de Kürşat, está enfadado con ella por haber permitido que Mahir se enamore de Canfeza. "Mehmet no lo ha olvidado. Lo de Mahir fue un error y no esperaba esto de ti", le dice Afet. Süreyya no puede contener las lágrimas.

Süreyya suplica a su marido muerto que vuelva a su lado: "Canfeza no es una mala chica"

Ya en su habitación, Süreyya habla en voz alta con su difunto marido y le confiesa que, desde la no boda de Mahir y Canfeza, ya no ha vuelto a visitarla. Convencida de que Afet tiene razón, cree que Mehmet está enfadado con ella y le suplica que vuelva a su lado, aunque sea para atormentarla. "Canfeza no es una mala chica", se dice a sí misma. Además, insiste en que Mahir ama de verdad a la joven y que ese sentimiento es correspondido.

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