Feraye confiesa a los Sancakzade que mató a Adnan

Feraye acude a la mansión Sancakzade junto a Bahtiyar para confesar a la familia de Adnan que ella acabó con la vida del patriarca, aunque reconoce que lo mató involuntariamente. "Yo maté a Adnan, pero no quería. Si no le hubiera matado yo, me hubiera matado él", afirma la madre de Yaman.

Además, confiesa a los allí presentes que, también, ha asesinado a Hande para vengar la muerte de su hijo Yaman. Está dispuesta a pagar todos sus pecados entregándose a la policía y pide a Ayse que cuide y vele por el bienestar de su hija.