Hande planea su venganza mientras Azade va a prisión denunciada por Ferit. El sábado nuevo capítulo de estreno de 'Corazón herido'

Cuando la paz parecía haber llegado al seno de la familia Sancakzade, una maniobra de Yaman en la sombra termina por complicarlo todo de nuevo. A Ferit le ha llegado un vídeo en el que se ve cómo Ayse es inocente del crimen por el que pasó un tiempo en prisión. Ese vídeo lo tenía Azade en su poder y no lo enseño a la policía, con el grave perjuicio para Ayse que eso suponía. Ferit ha sido el que ha interpuesto la denuncia, dinamitando la relación con su hermano Sinan.

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Azade ha descubierto por azar que Ayse está embarazada de Ferit. Eso le ha puesto enormemente feliz. Ha llegado a esa conclusión tras rescatar a la que llegó a ser su nuera cuando estaba atrapada en su casa en un incendio provocado por Hande y sus celos. Cuando llegan al hospital, los médicos le dicen que Ayse está bien y además, embarazada.

Mientras ambas se recuperan, Azade le cuenta a Ayse los planes que tiene para criar a su nieto en la mansión. Está exultante por convertirse en abuela. Le pide a Ayse que se vaya a vivir con ellos a su casa y le garantiza que no le faltará de nada nunca. Es la mujer más feliz del mundo. Pero Ayse no piensa de la misma manera. Después de todo lo que Azade le ha hecho, no está dispuesta a dejar que controle su vida y su embarazo. Ayse no vivirá con ellos en la mansión y tan pronto como pueda se alejará de Azade.

Y es que Azade se ha portado rematadamente mal con Ayse a la que ha hecho la vida imposible desde el primer día que pisó su casa para casarse con Ferit. Azade nunca entendió el cambio de opinión de su hijo Ferit con Hande, la mujer elegida para casarse con él. Por eso, cuando Ayse apareció de por medio, lo que Zzade tenía claro desde el principio es que no descansaría hasta lograr romper aquel matrimonio.

Pero, cuando acude con su hijo Sinan a pedirle perdón a los padres de Hande por la enésima humillación de Ferit en su casa, Zümrut, la madre de Hande, le confiesa la verdadera razón por la que Ferit dejó plantada a su hija en la boda. Azade no lo sabía y es entonces cuando se da cuenta de lo injusta que ha sido con su hijo y con Ayse.

Azade está en deuda con su hijo y Ayse. Organiza una solemne cena en la mansión con todos los miembros de la familia para pedirle perdón a ambos de manera pública y reconciliarse por fin con su hijo e intentar que Ayse, la que se convertirá en madre de su nieto, también la perdone.