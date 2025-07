Un enfrentamiento con Akif y Nebahat termina con la muerte de Resul, y Suzan carga con la culpa

Después de irrumpir en la casa de Akif y robarle algunas pertenencias, Resul logra acceder a su ordenador personal con la intención de encontrar pruebas que incriminen a Akif. Sin embargo, lo que descubre es mucho más grave: un vídeo que muestra cómo Akif empuja a Veli desde lo alto de un edificio en obras, provocando su muerte.

Impactado por lo que ha encontrado, Resul decide contactar con Nebahat para mostrarle el vídeo. Ella, al verlo, intenta ocultar su inquietud. En realidad, pensaba que aquel material comprometedor ya había sido destruido. Aunque finge sorpresa, le aclara que su intención al pedirle que investigara a Akif era encontrar posibles delitos económicos y no un vídeo de un asesinato. "Cuando te dije que lo investigases me refería a otra cosa: licitaciones, corrupción... No pensé que encontrarías algo como esto", le confiesa.

Resul, decidido a actuar, le deja claro que no piensa quedarse de brazos cruzados. Está convencido de que esa grabación es suficiente para condenar a Akif de por vida. Pero Nebahat, al ver que la situación se le escapa de las manos, intenta frenarlo apelando al hecho de que Akif es el padre de sus hijos. Resul, sin embargo, se mantiene firme en su propósito de denunciar.

Desesperada y temiendo las consecuencias que podría tener la difusión de ese vídeo, Nebahat reacciona impulsivamente: toma un objeto contundente y golpea a Resul en la cabeza, dejándolo inconsciente. Inmediatamente después, llama a Akif para contarle lo sucedido.

El empresario acude con urgencia a la casa de Resul. Al llegar, se encuentra el lugar aparentemente vacío. El cuerpo de Resul ya no está en el suelo, y cuando menos lo esperan, aparece de entre unas cortinas empuñando una pistola y amenaza con acabar con ambos.

En un momento de distracción, Akif consigue arrebatarle el arma y empuja a Resul. Ambos caen al suelo y comienzan un forcejeo. Durante la pelea, Resul resbala y se golpea con fuerza en la cabeza contra la esquina de una mesa, falleciendo en el acto a causa del impacto.

Conscientes de la gravedad de la situación, Akif y Nebahat deciden abandonar la casa sin ser vistos. Antes de marcharse, recogen el ordenador, el USB con la grabación del asesinato de Veli y el objeto que Nebahat utilizó para golpear a Resul, con la intención de borrar cualquier rastro que pueda incriminarlos.

Más tarde, Ayla llama por teléfono a Nebahat para informarle de una noticia impactante: la policía ha encontrado el cuerpo sin vida de Resul en su casa y Suzan ha sido detenida como principal sospechosa. Al parecer, cuando los agentes llegaron al lugar del crimen, la madre de Harika se encontraba junto al cadáver, con las manos manchadas de sangre.