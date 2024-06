Devra desafía a su abuela Nujin y se niega a divorciarse de Melek

Melek vuelve a la mansión tras abandonar a su nieto Cemal en una mezquita y Zümrüt arremete contra ella al descubrir lo que ha hecho. La golpea por todo el cuerpo y la deja malherida.

Zeynep se encarga de curar sus heridas y aprovecha que está a solas con ella para contarle que Zehra sigue con vida, pero Leyla irrumpe en la habitación y no puede decirle nada.

La joven tiene algo importante que decir a Melek. Le revela que Devra va a pedirle el divorcio. Nujin no quiere que su nieto siga con ella.

Sin embargo, el hijo de Kadim no está dispuesto a separarse de su mujer y, una vez más, se opondrá a la voluntad de la matriarca de la familia. "No voy a divorciarme de mi esposa. Buscaré otra casa donde vivir con ella", manifiesta a su abuela.

Leyla se queda de piedra al conocer la intención de Devra. Teme que el joven la abandone por la profesora y no está equivocada. El hijo de Behiye solo respira por Melek y a ella nunca la ha querido.

Devra comunica a la hija de Sami que no está dispuesto a abandonarla. "Da igual lo que digan, no me importa y no te voy a dejar", le manifiesta a su esposa, pero ella le revela su intención de irse de Harmanli para siempre.

Leyla intenta convencer a Nujin para que perdone a Melek. La joven lo único que desea es que Devra no se vaya de la mansión con la profesora. Pero, Zümrüt interviene en la conversación para decirle que jamás perdonarán a la madre de Zehra porque ha secuestrado a Cemal.

Por otra parte, Devra lleva a la profesora al apartamento nuevo que ha comprado para vivir con ella. Está muy ilusionado con la idea de empezar de cero con la mujer a la que ama. Pero, Melek no siente nada por él y no quiere estar a su lado. "Tienes que dejar de engañarte, nunca hemos sido marido y mujer", le dice muy seria.