Vanesa y Ernesto se enfrascan en una acalorada discusión tras revelarse sus sentimientos hacia Max

Vanesa ya lo tiene decidido y no ha vuelta atrás. Desea divorciarse de Ernesto, pero él no se lo va a poner nada fácil. Tiene un alto nivel de vida y no está dispuesto a renunciar a él.

Desde que apareció en su vida Max, la hermana de Alejandro ha abierto los ojos. Gracias al asesor, ha vuelto a ganar confianza en sí misma y, además, se siente fuertemente atraída por él.

Isabela celebra un brunch en su hotel y acude su íntima amiga Vanesa. Allí, están Eduardo y Karen también. La hijastra de Lucía coincide con Max que, al verla, se ofrece a ayudarla con los asuntos concernientes a la empresa familiar, ahora, que dirige con sus hermanos la compañía. Abandonan el hotel de Isabela y Eduardo les ve irse juntos en actitud cariñosa.

El malvado hijo de Lucía no duda en contarle a Ernesto que su mujer le está siendo infiel con Max y éste entra en cólera.

Mientras tanto, Vanesa y Max comen en un restaurante más tranquilo, lejos de las miradas indiscretas, y aprovechan para hablar de lo que sienten el uno por el otro. El asesor se muere por besarla y no puede vivir sin ella. La hermana de Alejandro también, pero le pide que le dé más tiempo hasta que aclare sus ideas y se divorcie de Ernesto.

Al día siguiente, Max acude a la empresa Alva para ayudar a Vanesa con algunas gestiones que debe realizar. Ernesto no puede controlar su ira al verle y le golpea fuertemente. El cuñado de Sofía está avergonzado de su mujer. No puede entender cómo puede llevar a su amante a la compañía familiar.

Max decide abandonar la empresa para que Ernesto se calme y Vanesa habla con su marido a solas. Le confiesa que Max no es el culpable de que quiera divorciarse y le revela que ya no soporta vivir junto a una persona insegura como él. "Criticas a Sofía, pero eres igual que ella", le asegura Ernesto gritando a su esposa.