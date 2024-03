¡Saltan chispas! Alejandro y Sofía se conocen mejor y se dan un apasionado beso en su primera cita

A Alejandro le dan el alta en el hospital y regresa a Cabo San Lucas para estar con su familia. En la mansión le espera Sofía. También, está allí Isabela que, al verlo llegar, se deja llevar por sus sentimientos y acaba besando al hijo de Lucía ante la presencia de Sofía. Además, no duda en increpar a la hija de Poncho. Sospecha que Alejandro no se casó con Sofía y ella la invita a ir al Registro Civil para que lo compruebe.

La hija de Jimena Manrique está muy celosa de Sofía. Ella tenía una relación sentimental estable con Alejandro y su deseo era casarse con él, pero la llegada de la hermana de Rebeca ha hecho que sus planes se tambaleen. Alejandro pide a Isabela que respete a su mujer cuando esté en su casa y le comunica que entre ellos ya existe nada. La hermana de Karen entra en cólera. No entiende cómo pudo casarse en secreto y ocultarle que tenía una relación paralela con otra mujer.

Sofía se acerca a hablar con Alejandro. El hermanastro de Eduardo tiene muchas preguntas qué hacer a Sofía. Desea saber cómo y cuándo la conoció. No recuerda su historia de amor con ella. El empresario no se imagina que Eduardo ha urdido un plan para que crea que la joven es su mujer, aunque sí sospecha que su jet no se estrelló en el mar por accidente sino que alguien intentó acabar con su vida y está dispuesto a llegar hasta el final para descubrir al culpabe.

La hija de Poncho no sabe cómo reaccionar ante Alejandro. Se supone que es su esposa, pero nunca ha estado con él, así que se muestra fría y distante con el empresario. Se siente desconcertada y le pide el divorcio. Sofía lo único que desea es volver a La Paz con su padre y olvidar todo esto. Pero, Alejandro no está dispuesto a anular su matrimonio con ella.

El hermano de Vanesa convoca a los medios de comunicación para explicarles qué ocurrió, exactamente, con su avión privado y pide a su mujer que le acompañe y ella acepta. Al llegar la hermana de Rebeca al lugar donde el empresario ha convocado a la presa, el hijo de Lucía se queda impactado por su belleza y no duda en decirle que se siente fuertemente atraído por ella.

Tras el encuentro con los medios de comunicación, Alejandro, que quiere conocer mejor a Sofía, la lleva a navegar en su yate. La atracción entre ellos es evidente. Él está embelesado por su belleza y ella descubre que, pese a ser un hombre multimillonario, es noble y muy trabajador. Dos cualidades que para la hija de Poncho son muy importantes. Al final, acaban fundiéndose en un apasionado beso.

Al finalizar el día, llegan a la mansión cogidos de la mano. Alejandro cree conocer a Sofía algo mejor y le confiesa que ha disfrutado mucho a su lado. "Lo de hoy ha sido muy especial. Ahora, entiendo por qué me enamoré de ti", le revela a su esposa. Alejandro invita a su mujer a pasar la noche en su habitación, pero ella se excusa asegurándole que está dolida con él por haberle ocultado su relación con Isabela.

Sofía se reúne con su hermana en la mansión y le confiesa que está empezando a sentir algo especial por él. Rebeca está muy contenta por su hermana.