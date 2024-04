Miguel se convierte en el gran apoyo de Sofía tras ser expulsada de la mansión por Alejandro

Miguel acude al médico para hacerse un chequeo y los resultados no son muy halagüeños. Tiene el corazón muy dañado tras el infarto que sufrió y si no lleva una vida tranquila, podría morir. De camino a casa, el empresario se encuentra a Sofía deambulando por la carretera. Está desorientada y en ropa interior. Su estado es lamentable y Miguel no duda en llevarse a la mujer de Alejandro a su mansión para cuidarla.

Al día siguiente, Sofía le explica que su marido la echó de casa al encontrarla en la cama con Eduardo. Ella le confiesa que no recuerda qué pasó exactamente aquella noche. Se encontraba mareada y con mucho sueño y se despertó en la cama junto al hemanastro de su marido.

Miguel se queda de piedra al escuchar su relato y, más aún, cuando ella le explica que Eduardo intentó acabar con la vida de Alejandro para quedarse con la empresa Alva y todas sus posesiones. El empresario confía plenamente en la hermana de Rebeca y sabe que ella nunca sería infiel a su esposo.

Sofía se ha sincerado con él y Miguel aprovecha la ocasión para hablarla, de nuevo, de su enfermedad. Le confiesa, llorando, que su cardiopatía sigue avanzando y que no hay visos de que mejore. "Pasas gran parte de tu vida detrás del dinero y el éxito, pero el verdadero privilegio es vivir y tener amor", asegura a Sofía.

Miguel ofrece a la esposa de Alejandro su mansión para que se instale allí. El empresario siente un gran cariño por Sofía y le compra ropa y un móvil para que se sienta como en casa. La hermana de Rebeca está muy agradecida con Miguel por sus detalles hacia ella, su cariño y comprensión.

El empresario, después de darle muchas vueltas y tras lo ocurrido con Sofía, se plantea dejar de trabajar en la empresa de Alejandro. Cree que la familia Noriega no tiene palabra. "Me han vendido la imagen de una familia sólida y no lo son", afirma a Sofía.

La hija de Alfonso le ruega que desista de su idea de dejar a Alejandro asegurándole que su marido es un hombre muy responsable con su compañía. Aún así, Miguel, decide contratar, por su cuenta, a un asesor de confianza para que investigue al grupo Alva.