Alejandro ve ensombrecida su noche de bodas por el rechazo de su familia hacia Sofía

Alejandro y Sofían disfrutan de su primera noche de casados en una suite decorada para la ocasión con velas y pétalos de rosa. Los recién casados se juran amor eterno. "Soy muy afortunada de ser tu esposa", le confiesa la hija de Alfonso y el hermano de Vanesa le asegura que ya nadie les podrá separar.

A la mañana siguiente, Alejandro regresa con Sofía a su mansión donde le espera toda su familia. Su madre Lucía está emocionada. Cree que su hijastro va a pedir matrimonio a Isabela, la hija de su íntima amiga Jimena, y ha organizado una fiesta para la ocasión. Pero, nada más lejos de la realidad. El empresario se presenta ante ellos acompañado de la hermana de Rebeca y se sorprenden todos al descubrir que el joven se ha casado con Sofía.

Las reacciones no se hacen esperar. Todos le recriminan que haya dado el sí quiero a la hija de Alfonso. Lucía, su madrastra se lleva un gran disgusto. Culpa a Sofía de haber distanciado a sus hijos y haber jugado con ellos. Por su parte, la hermana de Alejandro, Vanesa, tacha a Sofía de "interesada".

Alejandro no está dispuesto a permitir que insulten a su esposa y les explica que Sofía y su familia no planearon acabar con su vida. Sospecha de su hermastro. El día que su avión se estrelló en el mar por un fallo en una turbina, Eduardo se casó con Sofía haciéndose pasar por él. Lucía no cree en la versión del matrimonio y considera que es una infamia hacia su hijo.

Isabela, la joven con la tuvo una relación sentimental Alejandro, no puede parar de llorar. Ella creía que el empresario estaba interesado por ella y que le iba a proponer matrimonio. Eduardo intenta animarla desacreditando a su hermanastro. "Usa a la gente cuando le conviene", afirma el malvado hijo de Lucía.

Mientras tanto, a Sofía le entran dudas sobre su boda con Alejandro al ver como toda la familia de su marido se pone en su contra. El hermano de Vanesa la calma asegurando que nunca va a separarse de ella y le confiesa que no parará hasta encontrar una prueba que incrimine a Eduardo.