Eduardo urde un malvado plan para hacer creer a Alejandro que él es amante de Sofía

Eduardo urde un plan para destruir el matrimonio de Alejandro y Sofía. De nuevo, vuelve a contar con la ayuda de la ambiciosa Rebeca. Por orden del hijo de Lucía, droga a su hermana para que se duerma.

La joven teme que la vida de Sofía esté en peligro tras lo sucedido con Ernesto, pero el malvado hermanastro de Vanesa la calma asegurándola que jamás haría daño a Sofía porque la ama.

Ahora que Sofía está placidamente dormida, Eduardo aprovecha la ocasión para ir a su cuarto y meterse en la cama con ella. Quiere hacer creer a Alejandro que son amantes y que se han acostado juntos.

Cuando llega el empresario a casa y entra en su habitación, encuentra a su hermanastro besando a su mujer. Alejandro pierde los nervios y golpea fuertemente a Eduardo hasta dejarlo inconsciente.

Sofía está confundida y no recuerda qué pasó exactamente. Alejandro está muy enojado con ella y la insulta. "Todo el mundo me advirtió sobre ti. Me das asco. Eres una traidora", le manifiesta muy enfadado. La hija de Alfonso no puede parar de llorar. No sabe qué hacía en la cama con el hombre al que detesta.