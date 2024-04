Los celos enfermizos de Alejandro hacen tambalear su relación con Sofía

Isabela ya no sabe qué hacer para distanciar a Alejandro de Sofía. Con la llegada de Miguel, el empresario que ha comprado un importante paquete de acciones de la compañía Alva, la hija de Jimena siembra dudas en Alejandro al hacerle creer que Sofía y el acaudalado hombre ya se conocían de antes.

Isabela le muestra unas imágenes en actitud cariñosa de su esposa junto a Miguel en el evento que organizó la empresa familiar y Alejandro, aunque cree en la palabra de Sofía, no puede evitar sentirse celoso y pide encarecidamente a la hermana de Karen que deje de hablar mal de su mujer.

Alejandro está muy enamorado de su esposa y le surgen dudas acerca de la relación de ella con Miguel. Sofía le explica que conoció al empresario el día del evento cuando la prensa la abordó y, gracias al empresario, pudo salir airosa de las preguntas de los medios.

El hijastro de Lucía intenta controlar sus celos e invita a Miguel a comer en casa para conocerle mejor, pero no le ayudará a superar su desconfianza hacía él y su mujer, especialmente, cuando Sofía le confiesa que el emprasario se encontró indispuesto al llegar a la mansión y la reveló que sufre una extraña enfermedad que nadie sabe que padece.

Alejandro no puede entender cómo una persona a la que Sofía no conoce, puede tener tanta confianza con ella. "Dime la verdad, ¿dónde lo has conocido? No dudo que haya ido a tu fonda también", le afirma a la hija de Alfonso con ironía. Sofía ya no puede más. Está harta de sus celos y de su desconfianza y se enoja con él. De nuevo, Isabela ha conseguido que el matrimonio se pelee y que su relación se tambalee.