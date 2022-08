Ahmet Varli y su personaje tienen vidas completamente paralelas

El encargado de darle luz al personaje de 'Ahmet', Ahmet Varli, es uno de los actores con más peso en 'Alas rotas'. El gran protagonista de esta serie turca es un hombre con un corazón enorme, quien está enamorado de 'Zeynep'. Ella no siente lo mismo por él, pero aún así, no se da por vencido. Tiene una pequeña enemistad con Onur, un empresario exitoso y con buenas expectativas de futuro que luchas por el amor de la bellísima Zaynap.

A sus 38 años de edad, ha protagonizado papeles en siete series y siete películas. Destaca la película 'I Am You' y la serie 'La Estepa' entre otras. ¿Quieres ver cómo es Ahmet en realidad? No te pierdas en video que encabeza la noticia.