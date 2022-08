Melis Tüzüngüç en 11 curiosidades

Melis Tüzüngüç es Zeynep, una hija y hermana devota pero a pesar de que ella pueda renunciar a sus sueños para garantizar el bienestar de sus hermanos, la vida le dará la oportunidad de conseguir su propia felicidad. Su corazón late distinto desde que conoció a Onur, pero Ahmet llega para cambiarlo todo.

La actriz ha pasado por diferentes facetas y cambios de look. Ella comenzó a actuar cuando tenía tan solo quince años. Su primera aparición fue en una serie de su país natal conocida como 'La historia de una estrella'. Su época brillante fue desde 2012 hasta 2015 donde protagonizó varias series y películas. Si te has quedado con ganas de saber más sobre Melis, no olvides ver el vídeo que encabeza la noticia.